Criminosos forçam prisão para entrar com drogas e celulares na cadeia em GO

O Genarc (Grupo de Repressão a Narcóticos) de Formosa, da Polícia Civil de Goiás, prendeu na quarta-feira (27) um homem de 24 anos apontado como líder de uma organização que simulava assaltos para que membros de seu grupo fossem presos e levassem drogas e celulares no estômago para dentro da cadeia.

O que aconteceu:

A associação criminosa cooptava pessoas para ingerir drogas, fumo, aparelhos celulares e carregadores com a finalidade de repassar os itens aos detentos do sistema prisional do Estado, segundo informações da Polícia Civil.