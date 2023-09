Pai de 3 e flamenguista: quem é o gerente de banco morto após ser dopado

Ele fazia de tudo para a empresa em que ele estivesse crescesse e consequentemente ele também evoluísse na profissão. Tudo o que ele fazia era pensando nos filhos, em proporcionar uma vida mais confortável para a família. Ele era um excelente pai, apaixonado pelas crianças.

Os filhos de Adiel, são dois meninos de 13 e 8 anos e uma menina de 4 anos. E para ter mais disposição e saúde para cuidar dos filhos, Adiel vinha se dedicando aos cuidados com a saúde. Como estava acima do peso, ele havia passado recentemente por uma cirurgia bariátrica e estava em processo de reeducação alimentar.

"Ele estava de dieta, se exercitando e se cuidando para ter mais saúde para cuidar da família", conta.

Maylsom relata ainda que o irmão era apaixonado por futebol e flamenguista de coração.

"Quando mais novos eu achava que ele seria jogador, porque ele jogava muito bem. Mas ele gostava mesmo era da área de vendas, de se comunicar com as pessoas e seguiu por essa área", diz.