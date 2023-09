'Família está destruída', diz tio de mulher lançada de brinquedo em parque

Um enfermeiro que estava a passeio no parque viu o acidente e prestou os primeiros socorros. Na queda, duas adolescentes que estavam na fila para entrar no brinquedo foram atingidas e tiveram ferimentos leves.

O parque continuou funcionando no dia do acidente. Apenas o Wave Singer ficou fechado. No dia seguinte, o Procon foi até o parque e interditou o espaço. O Mirabilandia é um parque tradicional de Olinda, com mais de 20 anos de funcionamento.

Família busca acordo

Parentes querem transferência de Dávine. Atualmente, ela está internada no HR (Hospital da Restauração), mas a família quer a transferência para um hospital com mais suporte na área neurológica, disse a advogada Sandra Filizola, que está representando a família nas negociações com o parque de diversões Mirabilandia.

A família não tem exigência de hospital. Queremos um que tenha suporte neurológico, pois Dávine está com traumatismo craniano, está com um dreno na cabeça. E esse custo precisa ser arcado pelo parque.

Sandra Filizola, advogada

Investigações em andamento. Segundo Sandra, a Polícia Civil fez uma perícia no Mirabilandia, e a amiga que acompanhava Dávine no parque de diversões prestou depoimento. "Queremos apuração rápida. O parque terá de arcar com a responsabilidade civil e penal", disse.