Jogo do tigre: suspeita de lucrar com game tem R$ 1 mi em bens apreendido

Esse tipo de jogo é ilegal no Brasil pela lei de Contravenções Penais, e a Polícia Civil do Maranhão investiga se o caça-níquel online está ligado a um esquema criminoso com indícios de pirâmide financeira.

Existem loterias regulamentadas, mas este jogo não é. Os influenciadores ganham dinheiro promovendo um jogo ilegal, por isso tomam parte na contravenção penal, que é o jogo.

Augusto Barros, delegado superintendente de Investigações Criminais no Maranhão

Os policiais monitoraram as movimentações financeiras da influenciadora e notaram valores "anormais", a ponto de a Justiça autorizar o bloqueio de R$ 8 milhões em conta bancária.

Esse tipo de jogo é ilegal no Brasil pela lei de Contravenções Penais Imagem: Reprodução/Instagram

A mãe de Skarlete também foi alvo da operação junto com outras três pessoas cujos nomes não foram informados. Todas, segundo a polícia, são suspeitas de fazer fortuna diretamente com a divulgação do Fortune Tiger e de outros jogos de azar nas redes sociais.

Skarlete e o marido divulgaram ainda a rifa de um carro de luxo, modelo Audi, por lances a partir de R$ 0,60, mas a polícia descobriu que era um veículo alugado, que também foi apreendido.