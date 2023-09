'Decidi doar meu corpo à universidade para estudarem doenças quando morrer'

Após a morte, a universidade vai conferir documentos. A documentação exigida para o recebimento do corpo pela universidade pode variar em cada unidade, mas, geralmente, são pedidos a declaração de doação em vida, declaração de óbito e documento do departamento de anatomia manifestando o interesse em receber o cadáver.

Deslocamento e velório. Em alguns casos, o familiar ou responsável providencia o traslado do corpo até o departamento de anatomia da universidade. As cerimônias, como velório, podem ser feitas.

Há restrições? Caso o corpo tenha sofrido morte violenta, não poderá ser usado para estudo e pesquisa —deverá ser submetido a necropsia. Segundo a USP, corpos de pessoas que tiveram doenças infectocontagiosas podem não ser aceitos. Além disso, é preciso que a família aceite a doação do corpo à universidade no momento da morte —se for constatado que a doação dificultará o luto dos familiares, o processo não é feito.

É diferente da doação de órgãos. Todo o corpo é doado e quem vai recebê-lo é a universidade —e não uma pessoa. Após a doação, o corpo passa por técnicas de conservação para ser utilizado no ensino e na pesquisa (o uso pode durar anos). Os profissionais são treinados para trabalhar de forma ética e respeitosa com o corpo. Os dados a respeito do doador são sigilosos e não há qualquer contrapartida financeira para a família após a doação.

Modelos de plástico não substituem prática com o corpo humano Imagem: Unsplash

Por que é importante doar?

O procedimento contribui para melhorar a formação dos profissionais de saúde porque possibilita o estudo das variações anatômicas, explica Elizabeth Neves de Melo, professora titular de Anatomia da UFPE (Universidade Federal do Pernambuco) e curadora do acervo de cadáveres do departamento de anatomia da mesma instituição. O corpo pode ser usado na formação de profissionais de diferentes especialidades, como médicos, enfermeiros e fisioterapeutas.