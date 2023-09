Jovem desaparecida há 8 dias é encontrada enterrada em cova rasa no PR

O corpo foi encontrado após agentes da Polícia Militar sentirem um odor característico de putrefação na Estrada do Kalinoski, segundo o boletim de ocorrência. Às margens da via, os PMs localizaram o corpo da vítima parcialmente enterrado. O local foi isolado e a Polícia Civil foi acionada com os peritos.

Devido ao avançado estágio de decomposição do corpo, a vítima só foi identificada no IML (Instituto Médico Legal). Eduarda foi sepultada na manhã desta sexta-feira (29), informou o advogado da família, Willyam Laranjeira.

O delegado à frente do caso, Luis Gustavo Timossi, explicou que foi realizada uma perícia no local, onde foram encontradas 12 cápsulas de uma pistola 9 mm. "As investigações estão em estágio avançado, em breve deveremos ter mais informações desse caso", afirmou.

Família suspeita de execução

O advogado explicou que a família acredita que a jovem foi executada. "Os motivos ainda não foram revelados pela polícia. Tenho uma audiência com o delegado responsável pelo caso marcada para a próxima segunda-feira para acompanhar as investigações", disse.

Laranjeira ressaltou que a família quer justiça pelo caso e pede a ajuda de pessoas que tenham qualquer informação sobre o crime. "Entre em contato com a polícia, é um homicídio brutal e cruel, qualquer informação pode ser relevante".