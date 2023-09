Motoboys protestam após entregador denunciar ter sido agredido nos Jardins

No vídeo divulgado pelo entregador nas redes sociais, ele diz que foi agredido após buzinar em sua bicicleta. Um homem, que estava com uma mulher, teria se irritado e partido para cima dele.

Com o rosto ensanguentado nas imagens em que gravou, o entregador relata que não teve tempo de se defender e foi agredido no rosto. "Ele já deu na minha cara. Não deu tempo nem de tirar a mão do guidão", disse o rapaz.

O homem conta ainda que o morador correu para dentro do prédio após a agressão e quebrou o vidro da entrada do edifício. "Ele ficou querendo sair como certo", disse.

No vídeo, o entregador pede que outros trabalhadores protestem em frente ao prédio. "Espero que todo mundo apareça, porque isso não é certo".

Na tarde de hoje, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência do protesto, por volta das 16h15. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, cerca de 10 pessoas estavam danificando o portão do condomínio.

"Assim que notaram a chegada da viatura, o grupo se dispersou", esclareceu a SSP, em nota. Sobre a denúncia do entregador, o órgão respondeu que até o momento não foi localizado registro da ocorrência junto à Polícia Civil.