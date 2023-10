Criminosos invadem aniversário e sequestram deputada na zona oeste do Rio

Os homens armados estavam saindo da comunidade do Viegas, em Campo Grande, quando entraram no sítio onde estava a deputada. Ela foi libertada na Vila Kennedy. Lucinha estava no sítio para comemorar o aniversário.

Um segurança da parlamentar teria sido reconhecido como policial militar pelos criminosos e foi ameaçado de morte.

A deputada está em casa. O carro, que pertence à Assembleia Legislativa do Rio, foi recuperado.

Os criminosos ainda não foram identificados. A investigação está sob a responsabilidade da Polícia Civil.

No Instagram, a equipe da deputada disse que ela está bem e em segurança.