Justiça manda soltar PMs suspeitos na morte de garoto de 13 anos no Rio

O TJ (Tribunal de Justiça) do Rio de Janeiro mandou soltar quatro policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do adolescente Thiago Flausino, de 13 anos, no dia 7 de agosto na Cidade de Deus, zona oeste da cidade.

O que aconteceu?

A decisão foi tomada na última quinta-feira (28). A pedido do Ministério Público, o juiz Leonardo Rodrigues da Silva Picanço, da Auditoria Militar, autorizou a soltura dos suspeitos.