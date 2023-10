Ônibus capota em rodovia de SP e deixa 8 mortos

As autoridades não informaram os nomes das vítimas, nem o estado de saúde dos feridos. A reportagem tenta localizar a empresa responsável pelo ônibus.

O capotamento ocorreu por volta das 16h50. Os passageiros do ônibus teriam partido de Tambaú (SP) com destino para Monte Alto (SP), de acordo com as autoridades.

Eles participavam de uma missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizetti, segundo prefeito de Tambaú (SP), Leonardo Spiga Real (PSDB). Nas redes sociais, ele desejou os "mais sinceros sentimentos".

A cidade de Tambaú é conhecida pelo turismo religioso. O município abriga a Casa Museu do Padre Donizetti Tavares de Lima, que foi beatificado em novembro de 2019.

Segundo o governo de São Paulo, Tambaú recebe mais de 200 mil turistas por ano. A cidade tem cerca de 23 mil habitantes.