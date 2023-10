Ciclone de poeira invade casas no RJ: 'Respiramos pó magnético há 20 anos'

Em nota, afirma que uma equipe de fiscalização foi à CSN para acompanhar as ações para reduzir a emissão do pó preto. "A técnica acompanhada é a aplicação de um material, que reage formando uma camada por cima das pilhas, reduzindo o carregamento do material pelo efeito do vento."

O Inea avalia sistematicamente a qualidade do ar em Volta Redonda, por meio de uma rede de monitoramento, composta por estações automáticas e semiautomáticas, que transmitem dados diretamente para o Inea, que os audita diariamente. Adicionalmente, foi instalada uma estação com equipamentos operados e mantidos exclusivamente pelo Inea para medir a concentração de gases, material particulado e parâmetros meteorológicos, no município.

Inea, em nota

Segundo o órgão, o estado encontra-se, desde 2017, adequado aos padrões nacionais e às recomendações internacionais de padrões de qualidade do ar.

Poeira preta invade a casa dos moradores em Volta Redonda (RJ) Imagem: José Maria da Silva e Leonardo Gonçalves

Novo decreto

A prefeitura diz que a fiscalização da poluição em Volta Redonda ganhou reforços com a regulamentação dos padrões de qualidade do ar no estado por meio de um decreto, de setembro. A nova legislação torna mais rigoroso o controle da qualidade do ar.