Ex-carcereiro relembra 'Rua 10' do Carandiru: 'Arena com corpos no chão'

Porém, existe uma cena que Mazotto nunca conseguiu tirar da lembrança. Ele era jovem, havia acabado de começar a trabalhar no Carandiru. Ele afirma que os funcionários souberam de uma briga acontecendo em uma "Rua 10" no pavilhão 9 e ele correu com os colegas para tentar evitar o pior, mas quando chegaram já era tarde.

"Foi uma cena aterrorizante. Havia muitos presos, dos dois lados dos corredores, gritando, nervosos. Quando nós chegamos lá, eu vi um preso dando uma facada no outro, deitado no chão, coberto de sangue, acho que falecido já. E a gente não podia fazer nada, porque eram 500 presos para dois, três funcionários cuidarem. Aquilo me marcou por muito tempo, pensei até em desistir de trabalhar ali. Mas, depois, a gente acaba se acostumando".

As brigas e acertos de contas podiam ocorrer por motivos diversos, incluindo desavenças pessoais. Como, por exemplo, quando um detento olhava para a mulher de outro nos dias de visita. A maioria, ocorria por dívidas de drogas. Delitos banais, como roubar cigarros de alguém, também eram resolvidos nas "Ruas 10".

Mas também havia casos em que as disputas eram decididas pelos integrantes da "faxina". As "faxinas", segundo Mazotto, eram grupos hierárquicos que comandavam os pavilhões. Em um dos métodos de acerto de contas proposto por esses grupos, os detentos que tinham desavenças ficavam nus, e eles ficavam atados um ao outro, com uma camiseta amarrada nos punhos esquerdos. Na mão direita, cada um portava uma faca e a briga começava. Só terminava quando um dos rivais estivesse morto.

Mazotto afirma que as mortes por motivos banais foram diminuindo à medida que o PCC (Primeiro Comando da Capital) começou a assumir o controle do presídio. Seus integrantes queriam evitar as punições impostas pelos crimes cometidos nas "Ruas 10", como suspensão de alimentação ou de banho de sol. Os chefes do PCC dentro do presídio decidiam quando uma briga poderia ocorrer ou não.

A diretoria do Carandiru sempre soube da existência das "Ruas 10", mas, segundo Mazotto, não havia muito o que se pudesse fazer para impedir os banhos de sangue. Não havia efetivo, pois seria preciso colocar ao menos um funcionário em cada andar dos pavilhões para tomar conta da "Rua 10". E assim as arenas para os acertos de contas resistiram até ao Massacre do Carandiru e seguiram até o dia de sua desativação, em 9 de dezembro de 2002.