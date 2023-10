Greve de Metrô, CPTM e Sabesp: entenda o que vai parar em São Paulo

Nos trens, a paralisação vai afetar as linhas 7 - rubi, 10 - turquesa, 11 - coral, 12 - safira e 13 - jade.

A Justiça, entretanto, determinou 100% de operação do metrô e da CPTM em horários de pico. A decisão judicial diz que horário de pico no Metrô vai das 6h às 9h e depois das 16h às 19h. Nos trens, das 4h às 10h e das 16h às 21h. As categorias pedem que o serviço continue, mas com catraca livre — o que foi negado pelo governo.

Linhas privatizadas funcionam normalmente. São elas: a 8 - diamante e 9 - esmeralda da CPTM e a 4 e 5 do Metrô.

Ônibus municipais e intermunicipais funcionam normalmente.

O governo decretou ponto facultativo em todos os serviços. Segundo o governo estadual, o objetivo da medida é "reduzir os prejuízos à população, garantindo a remarcação de consultas, exames e demais serviços que estavam agendados".

Pode faltar água?

O sindicato da categoria afirma que não haverá corte no fornecimento de água, em decorrência da greve na Sabesp.