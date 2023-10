Sindicatos aprovam greve e Metrô, CPTM e Sabesp param nesta terça-feira (3)

Antes da assembleia, a Justiça já havia determinado 100% de operação do metrô e da CPTM em horários de pico. O sindicato dos metroviários, por sua vez, prometeu mais cedo recorrer da decisão por considerá-la um "ataque ao direito constitucional de greve".

Haverá piquetes (bloqueios) nos seguintes locais:

Piquete da Central do Brasil: Suzano, Guaianazes, Itaim, Engenheiro Goulart e Brás.

Suzano, Guaianazes, Itaim, Engenheiro Goulart e Brás. Piquete dos ferroviários da cidade de São Paulo: Estações da Luz, Mauá (Linha 10-Turquesa), Pirituba (Linha 7-Rubi) e Francisco Morato (Linha 7-Rubi).

Estações da Luz, Mauá (Linha 10-Turquesa), Pirituba (Linha 7-Rubi) e Francisco Morato (Linha 7-Rubi). Piquetes dos metroviários: Pátio Jabaquara, Pátio Itaquera, Pátio Bélem, Pátio Oratório, Pátio Tamanduateí e estação Ana Rosa (Linha 1-Azul e Linha 2-Verde).

Pátio Jabaquara, Pátio Itaquera, Pátio Bélem, Pátio Oratório, Pátio Tamanduateí e estação Ana Rosa (Linha 1-Azul e Linha 2-Verde). Piquete da Sabesp: Ponte Pequena (Avenida Santos Dumont); Costa Carvalho (Rua do Sumidouro); ABV (Avenida Santo Amaro) e Mooca (Rua Sebastião Preto).

Na assembleia, Lisboa comunicou que havia vans disponibilizadas para levar os funcionários até os locais de piquetes. "Nós vamos para o sindicato para fazer a maior greve da história de São Paulo", disse um dos presentes.

As categorias pedem o cancelamento, pelo governo do Estado, de todos os processos de privatização e terceirização do Metrô, da CPTM e da Sabesp; e querem a realização de um plebiscito com toda a população do estado sobre a privatização das três empresas públicas.

Após aprovação da greve, o governo de São Paulo anunciou que na terça-feira (3), às 7h, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e os presidentes do Metrô, da CPTM e da Sabesp farão um pronunciamento, no Palácio dos Bandeirantes (edifício-sede da gestão estadual), sobre a greve. Tarcísio deve detalhar as medidas de contingência para minimizar o impacto no transporte sobre trilhos e nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgotos na capital.