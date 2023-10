Dentista morre após ser esmagada por cavalo em treino no DF

O caso foi registrado no Lago Oeste, em Sobradinho II, e a mulher morreu na hora, segundo informações da Polícia Civil do DF.

Lídia, natural de Anápolis (GO), morava em Brasília desde 2020, quando casou, e morreu cinco meses após a mãe.

Ela teria uma prova semana que vem. Essa semana ela foi treinar. Infelizmente, o cavalo caiu em cima dela e foi fatal.

David Pires, irmão de Lídia, em publicação nas redes sociais

O marido da dentista passou mal após a notícia e precisou ser internado, informou o irmão dela nas redes.

O corpo de Lídia é velado na capelania da Polícia Militar do Distrito Federal, no Setor Policial Sul. O sepultamento será realizado no Cemitério Campo da Esperança, também na Asa Sul, na tarde de hoje.

O caso é investigado pela 35ª Delegacia de Polícia do DF.