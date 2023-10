Linhas privadas estão funcionando, estamos no caminho certo, diz Tarcísio

Em resposta à greve de hoje do Metrô, CPTM e Sabesp, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou o funcionamento das linhas privadas do metrô para defender a privatização dos transportes sobre trilhos no estado.

Funcionários das três categorias pedem ao governo que cancele o processo de privatização das categorias, uma das principais promessas de campanha do governador. Eles querem um plebiscito para que a população decida sobre a concessão das estatais.

O que aconteceu: