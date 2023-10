Metroviários marcam assembleia para discutir possível paralisação dia 9

A justificativa para a nova assembleia é que não teria ficado clara a posição da categoria frente a um pregão de terceirização do atendimento do Metrô, marcado para o dia 10 de outubro. O UOL busca confirmar os termos do pregão junto ao Metrô.

Ontem, o mesmo questionamento sobre a possível nova greve foi feito durante a assembleia que decidiu encerrar a paralisação original.

Na ocasião, 39% dos votantes (1.161 funcionários) haviam votado para não ter assembleia e nem greve na próxima semana. Porém, o sindicato alega que "nenhuma das três posições postas em votação foi aprovada pela maioria dos votantes".

Também será debatido o uso dos coletes de protesto contra a privatização do metrô, tema da greve deflagrada ontem pelos metroviários, pelos funcionários da CPTM e por servidores da Sabesp.

Até o momento, apenas o Sindicato dos Metroviários confirmou a assembleia extraordinária. As entidades que representam funcionários da CPTM não indicaram previsão de novas apurações a respeito do tema.

Os impactos da greve

Estações das quatro linhas operadas pelo Metrô de São Paulo e da maioria das linhas da CPTM ficaram fechadas ontem. Apenas as linhas privadas operaram —embora uma delas, a linha 9-esmeralda, tenha sofrido uma falha técnica e permanecido com interrupções no serviço por 27 horas.