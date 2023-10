Delegado investiga morte por engano e diz que casal do PR estava abraçado

As investigações do caso começaram no dia seguinte. O titular da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, Luiz Gustavo Timossi, trabalha com duas linhas de investigação. A principal é que os jovens foram mortos por engano, por causa de uma moto estacionada na frente do imóvel que pertencia a um suspeito de tráfico.

Nós acreditamos nessa possibilidade tendo em vista essa situação da moto. Ouvimos o responsável pelo veículo e ele disse que apenas deixou a moto ali para que ela não tomasse chuva, mas ainda não cravamos essa versão, porque ele é uma pessoa que usa tornozeleira eletrônica e já possui passagem por tráfico de drogas. Ele alega que não era ameaçado, mas não podemos confirmar isso ainda.

Luiz Gustavo Timossi, delegado

Luiz Arthur Bach Xavier Imagem: Arquivo pessoal

A outra hipótese do crime teria relação com o trabalho como vigilante e segurança que Luiz Arthur fazia na cidade. Até o momento, a polícia não achou indícios para confirmar essa linha de investigação, mas ela ainda não foi descartada. "Não existe nada concreto ainda que possa apontar para outras direções ou descartar essas duas. Por ele ser segurança, estamos levando em conta essa possibilidade", disse Timossi.

O casal —assim como seus familiares— não tinha passagens pela polícia. Os investigadores também confirmaram que os familiares das vítimas não se envolveram em conflitos nos últimos anos, o que poderia talvez atingir de forma indireta os jovens.

'Eles foram direto para matar'

A casa das vítimas foi arrombada e os móveis acabaram danificados durante a ação criminosa. A investigação revela a possibilidade de que mais de um criminoso tenha agido na madrugada, até mesmo pela dinâmica do crime e quantidade de cápsulas deflagradas que foram encontradas —8 de uma pistola calibre 9 milímetros.