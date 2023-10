Casal é encontrado morto com marcas de tiro em cima de cama no Paraná

Um casal foi encontrado morto com marcas de tiro dentro de casa no último sábado (30), em Ponta Grossa, no Paraná.

O que aconteceu:

A casa de Luiz Arthur Bach Xavier, de 23 anos, e Rubiane Mayer, de 22 anos, foi invadida por criminosos, que mataram o casal enquanto eles dormiam. Duas portas teriam sido arrombadas no imóvel, de acordo com a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.