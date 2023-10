'Minha mãe, que me marcou com colher quente, pediu perdão antes de morrer'

Após se viciar em crack e comer lixo nas ruas, Naomi consegue se recuperar e vai viver na Europa Imagem: Arquivo Pessoal

Drogas e vida na Europa

Esse é um caminho sem volta. Logo as drogas entraram na minha vida e, a partir daí, comecei a me perder na cocaína para ficar acordada durante a noite, me viciei em crack. Perdi tudo o que havia ganhado, fiquei magra, revirei lixo para comer. Dormi muito tempo nas ruas. Mas, lá no fundo, ainda tinha esperança de ter uma vida glamorosa.

Eu ia para as portas das boates para observar as travestis montadas chegando para os shows. Um dia, conheci uma delas, que me chamou para conversar. Contei tudo o que tinha passado e ela resolveu ser minha madrinha. Me ajudou em tudo o que podia.

Eu larguei as drogas e, quando menos esperava, estava embarcando para a Itália. A Tila, esse era o nome dela, pagou minha passagem e fiquei nove meses lá. Conheci a França, estive na Torre Eiffel, quando voltei ao Brasil, em 2017, surgiu a vontade de rever minha mãe.

Falei com meus irmãos e combinamos de nos ver no Natal. No dia 22 de dezembro, fui à casa dela, em Peruíbe.Conversamos, brincamos, fizemos uma foto: eu a beijando no rosto, que transformei em quadro.