Blumenau suspende Oktoberfest devido à previsão de fortes chuvas em SC

SC já teve alagamentos e deslizamentos na semana

Deslizamento de terra atinge casas em Timbó (SC) Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros de SC

Na quarta-feira (4), as chuvas superaram 200 milímetros e atingiram várias cidades entre o Meio-Oeste e o Nordeste de Santa Catarina, informou a MetSul Meteorologia em seus boletins de clima.

Ainda no Nordeste catarinense, diversos municípios do litoral norte e do alto Vale do Itajaí também sofreram com alagamentos e inundações.

No município de Ibiam, no Meio-Oeste, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender famílias ilhadas por inundações. Em Tangará, a chuva excessiva também gerou ocorrências para o Corpo de Bombeiros. Curitibanos também teve registros de inundações com intervenções dos bombeiros.