Médicos mortos: Presidente do PSOL-RJ cobra que se refaça trajeto de carro

O deputado federal Flávio Serafini, presidente do PSOL-RJ, cobrou durante entrevista ao UOL News desta quinta-feira (5) que a investigação utilize as câmeras de segurança para refazer o trajeto do carro utilizado no assassinato de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um dos médicos era Diego Ralf de Souza Bomfim, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

Estamos em contato com a polícia para que, por exemplo, se refaça o circuito do carro, tanto antes do crime quanto depois. Esse processo foi muito importante para esclarecer vários aspectos do assassinato de Marielle, que foi um crime muito mais profissional, menos marcado por uma certa sujeira para deixar tantos rastros.

O presidente do PSOL-RJ afirmou também que nenhuma das hipóteses do assassinato devem ser descartadas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeita que os médicos foram mortos por engano, que um deles teria sido confundido com um miliciano.