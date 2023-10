Homem morre afogado ao tentar passar por estrada alagada em SC

Ele se afogou e foi retirado da água por moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros e equipes do Samu fizeram 30 minutos de manobras de ressuscitação no homem, que teve morte constatada no local.

Municípios do Vale do Itajaí estão na lista dos atingidos pelas fortes chuvas no estado de Santa Catarina desde a manhã de ontem.

Ao todo, 111 ocorrências relacionadas às chuvas foram registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar até a manhã de hoje.

O município mais atingido pelas chuvas no estado de SC até a noite de ontem era Tangará, com 171 milímetros de acúmulo, seguido de Curitibanos, com 165 milímetros, e Mirim Doce, com 157 milímetros, segundo informações do MetSul.

Também na tarde de ontem, um bebê de um ano ficou ferido por ocorrências relacionadas à chuva em SC.