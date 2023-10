Tornado causa destruição no Paraná; SC tem emergência por chuva

São Bento do Sul foi a primeira cidade a enviar o pedido de decreto de situação de emergência. Entre os municípios atingidos estão Caibi, Chapecó, Cordilheira Alta, Xaxim, Caçador, Ascurra, Campo Alegre, Campos Novos, Curitibanos, Doutor Pedrinho, Fraiburgo, Gaspar, Herval D'Oeste, Joaçaba, Lacerdópolis, Laurentino, Rio do Sul, Monte Carlo, Pomerode, Presidente Castelo Branco, Rodeio, São Bento do Sul, São Cristóvão do Sul, São Domingos e Vargeão.

Na cidade de Blumenau, a chuva intensa causou quedas de árvores, deslizamentos de terra e pontos de alagamentos em diversos bairros. O nível do rio Itajaí-Açu subiu e causa preocupação com alto risco de enchente.

Ainda no Nordeste catarinense, diversos municípios do litoral norte e do alto Vale do Itajaí também sofreram com alagamentos e inundações. Os níveis dos rios na região subiram rapidamente. Por isso, as comportas das barragens Oeste (Taió) e Sul (Ituporanga) foram fechadas.

No município de Ibiam, no Meio-Oeste, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender famílias ilhadas por inundações. Em Tangará, a chuva excessiva também gerou ocorrências para o Corpo de Bombeiros. Curitibanos também teve registros de inundações com intervenções dos bombeiros.

Um trecho da SC-110, em São Joaquim, precisou ser interditado. A rodovia teve queda de barreira e não há previsão para liberação. Um carro foi arrastado pela água em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí.

Em Itajaí, a BR-101 ficou alagada com a chuva torrencial. Um trecho da Serra de Corupá foi bloqueado, preventivamente, pela Polícia Rodoviária Federal entre os quilômetros 84 e 111 da BR-280.