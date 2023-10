Greve do metrô em SP é rejeitada e sindicato convoca ato para o dia 9

Eles exigem do governo de Tarcísio de Freitas a derrubada de um pregão de terceirização dos atendimentos do Metrô, marcado para o dia 10 de outubro, próxima terça-feira. A greve do início da semana também teve como mote a posição contrária da categoria à privatização de serviços de transporte público.

O sindicato também decidiu pela realização de um protesto em frente ao prédio administrativo do Metrô, no centro de São Paulo, no dia 9.

A categoria não informou se sindicatos da CPTM e da Sabesp também se mobilizam uma nova paralisação conjunta.

Greve colocou Tarcísio contra metroviários

Estações das quatro linhas operadas pelo Metrô de São Paulo e da maioria das linhas da CPTM ficaram fechadas na terça-feira (3). Apenas as linhas privadas operaram —embora uma delas, a linha 9-esmeralda, tenha sofrido uma falha técnica e permanecido com interrupções no serviço por 27 horas.

Sindicalistas dizem que privatização vai precarizar serviços. As categorias pedem o cancelamento de todos os processos de privatização e terceirização do Metrô, da CPTM e da Sabesp, e querem a realização de um plebiscito sobre a privatização das três empresas públicas.