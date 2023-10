'Meu filho lembrou de mim': jovem viraliza ao mostrar visitas à mãe presa

Jumbo inclui lista de itens determinados pela SAP, mas Diogo também leva presentes para a mãe Imagem: Reprodução/TikTok

Desempregado, Diogo viu nas redes sociais a possibilidade de uma nova renda, mostrando um lado muito diferente do das "cunhadas" — as mulheres de preso, que já formam um nicho bem-sucedido nas redes.

Apesar do sucesso, a renda ainda não é suficiente para cobrir todas as despesas das visitas. O rapaz recém-casado recebe ajuda do marido, da irmã e de ex-cunhadas de Ivonete para manter os cuidados com a mãe — mas destaca que a realidade dela é bem diferente da de outras presas, que se veem sozinhas dentro do cárcere.

"As cadeias femininas são muito carentes de visitas. Quando minha mãe estava em regime fechado eu não via muitos filhos indo visitar, quem mais ia nas visitas eram irmãs, mães e, com menos frequência, pais. Já fiz amizades incríveis na fila", conta.

Há alguns meses, Ivonete conseguiu o direito de cumprir a pena em regime semiaberto. Desde então, Diogo vai às visitas sempre aos finais de semana — isso porque o jovem mora longe da penitenciária.

Ele sai de casa às 7h40 e chega às 9h no local. A fila para entrar prende o rapaz na porta por mais ou menos duas horas, mas das 11h às 16h ele consegue aproveitar o dia ao lado da mãe, no pavilhão da cadeia.