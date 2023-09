Bean bag: como é munição da PM que pode ter atingido torcedor do São Paulo

Segundo Eduardo Llanos, especialista em segurança pública e licenciado em ciências policiais, tecnicamente as vantagens dos BBs no lugar das balas de borracha são mínimas.

"O que faz a diferença é a utilização por parte de um agente treinado para analisar, determinar e agir controladamente ao momento da deflagração do projétil, uma vez que ambas podem-se tornar letais", afirma.

Risco de ferimentos graves

Ele explica que as balas de borracha, dependendo da distância do disparo e do local do corpo atingido, provocam ferimentos graves, como a perda de um globo ocular, a perfuração de órgãos vitais, como o coração e os pulmões, podendo provocar traumatismo com danos cerebrais e até a morte de uma pessoa, tornando-se uma arma letal. Dependendo da sua utilização, esse tipo de projétil configuraria um perigo para qualquer tipo de imobilização de uma pessoa ou grupos violentos.

Porém, segundo o especialista, os riscos também são inerentes quando se trata do uso dos BBs. "Diante do resultado do impacto no corpo de uma pessoa, uma bala de borracha pode produzir uma lesão maior em razão da sua estrutura e composição quando comparado com os bean bags, mas tudo sempre vai depender da distância do disparo", avisa.

Os BB foram projetados para atingir especificamente os membros inferiores do corpo, aparentemente sendo uma opção menos letal que as balas de borracha, mas os fabricantes deste tipo de munição alertam que, se atingir a cabeça, pescoço, tórax ou coluna, podem causar lesões irreversíveis e inclusive a morte.