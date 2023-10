UniSuper faz acordo de R$ 6,4 mi após caso de tortura por furto de picanha

Em decorrência das agressões, uma das vítimas precisou ser hospitalizada. Foi quando a polícia soube do ocorrido, após o hospital reportar o caso.

Os dois homens, um deles negro, foram agredidos com socos, pontapés e apanharam com pedaços de madeira. No total, as violências duraram cerca de 45 minutos. Na ocasião, a polícia identificou cinco seguranças como suspeitos das agressões, além do gerente e do subgerente do supermercado.

Em junho de 2023, o Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou seis pessoas pelo espancamento dos dois homens. O órgão citou os crimes de tortura e extorsão ao encaminhar a denúncia ao Tribunal de Justiça do Estado.

Para o MP, os denunciados constrangeram as vítimas com emprego de violência e graves ameaças, "causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão sobre a autoria de furtos". Todos os denunciados respondem em liberdade.

Leia a íntegra da nota da UniSuper:

A Rede UniSuper reafirma o seu compromisso com o respeito à vida, à coletividade e aos valores éticos e morais que sempre marcaram a trajetória das famílias supermercadistas que, há 23 anos, construíram a nossa empresa. Cientes do papel social que exercemos, não mediremos esforços para cumprir os termos estabelecidos no acordo. Estamos comprometidos com a construção de sólidos procedimentos para que situações como essa jamais voltem a acontecer e, principalmente, para que tenhamos uma sociedade mais justa para todos.