Médico que sobreviveu a ataque no Rio é transferido para São Paulo

O médico vai continuar o tratamento para reabilitação, disse, em nota, a unidade de saúde. "O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, informa que o médico Daniel Sonnewend Proença acaba de ser transferido para um hospital em São Paulo, para continuidade da reabilitação e tratamentos posteriores".

Para ser transferido, ele passou por uma nova avaliação da cirurgia, incluindo a fixação definitiva do fêmur. "Todos os procedimentos realizados com relação às revisões cirúrgicas e a fixação definitiva do fêmur foram avaliados e estabilizados para que o processo da transferência fosse realizado em segurança", diz outro trecho da nota do Samaritano.

O pedido de transferência para a capital paulista foi feito pela família do médico.

Daniel foi atingido por mais de dez tiros. Segundo Victor Cravo, coordenador da UTI do Hospital Samaritano Barra, o sobrevivente sofreu fraturas nos membros superiores e inferiores, e houve perfuração intestinal, mas o quadro está estável. Ele não corre risco de morte.

Relembre o caso

Marcos de Andrade Corsato, 62, Daniel Sonnewend Proença, 33, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33, foram alvos do ataque a tiros, ocorrido da última quinta-feira (5), na avenida Lúcio Costa.