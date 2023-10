Ela resgatou morcego doente e colocou prédio sob vigilância: 'Morte certa'

Bastaram 45 minutos para a vida de Danielly Loureiro, de 28 anos, virar de cabeça para baixo. Na pausa para o almoço, ela saiu do trabalho e decidiu ir ao prédio onde morava, em Toledo (PR). Lá, foi surpreendida por um morcego caído na garagem, bem em cima de sua vaga.

A reação da jovem foi resgatar o animal e levá-lo à casa. Ela conta que nasceu no interior de Mato Grosso do Sul e se acostumou com animais silvestres, o que a fez contar sobre o resgate do visitante inusitado sem medo de julgamento.

Ninguém de seu grupo de amigos mais próximos estranhou a situação ou avisou sobre o perigo que ela corria.