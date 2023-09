Viu o Sombra? Cão gigante some de hotel para animais em SP: 'Angustiante'

Um cachorro da raça cane corso, de 1 ano e meio, desapareceu no dia 15 de setembro, após ser deixado por seus tutores em um hotel para animais no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Um boletim de ocorrência foi registrado e até o momento o animal não foi encontrado.

Luiz Otávio Sasso de Andrade, tutor do animal, que se chama Sombra, relata que o cão foi deixado no local pela família um dia antes do desaparecimento. Por ser de porte grande, ele não poderia viajar ao exterior com os tutores. A intenção era que Sombra ficasse no hotel de animais por 15 dias.

No entanto, apenas 14 horas após deixar Sombra sob os cuidados do estabelecimento, Luiz ficou sabendo do desaparecimento ao entrar em contato com o estabelecimento para saber se o animal estava se adaptando bem.