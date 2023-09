Um detector de metais e um sonho: caçador de moedas quer juntar R$ 1 milhão

É que, desde setembro de 2022, Mateus só conseguiu juntar o equivalente a R$ 3.442.

Admito que é a meta de R$ 1 milhão é ambiciosa. Se for considerar tudo que já peguei e fazer uma média, levaria uns 300 anos, mas quem sabe algum um dia eu consigo pegar algo de muito valor e alavancar essa saga?

Ele alimenta o desejo de, em um desses dias de caçada, se deparar com um objeto tão valioso que mudaria de vez suas finanças.

"Meu sonho é encontrar um Rolex, bateria a saga do milhão rapidinho", diz Mateus, com bom humor. Se isso acontecer, o detectorista pretende comprar um apartamento à beira-mar para ficar bem pertinho das praias. E, claro, continuar com a "caça" de objetos valiosos.

Mateus faz buscas em praias de Balneário Camboriú (SC) Imagem: Arquivo pessoal

Enquanto o milhão não vem, ele continua produzindo vídeos nas redes sociais (seu outro ofício) e acumula, além de moedinhas antigas, alguns haters.