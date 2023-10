Delegado da PF é alvo de busca e apreensão por suspeita de vazar informação

Um delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi alvo de um mandado de busca apreensão nesta quarta-feira (11). A operação aconteceu no âmbito da investigação que apura o vazamento de informações sigilosas.

O que aconteceu

Alvo é um delegado lotado na Superintendência da PF no Rio de Janeiro. O mandado foi expedido pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio. O nome do servidor não foi divulgado pela PF.