TCU manda Exército cancelar CACs condenados, mas poupa militares por falhas

Durante a auditoria, a área técnica se deparou com o que definiu como "falta de dados confiáveis" do Exército e com uma "descentralização" de informações que "dificultou a avaliação e o monitoramento das atividades de fiscalização e vistoria". Apesar do registro, o ministro relator destacou, no voto, a "atitude colaborativa" e o "total interesse da atual administração do comando do Exército em realizar esses ajustes".

Além de determinar os cancelamentos, a Corte de Contas também obrigou os militares a consultarem bancos de dados das polícias e do Judiciário para verificar implicações criminais contra os que apresentam requerimentos para serem registrados como CACs. A auditoria mostrou casos em que os interessados apresentam documentos emitidos em estados onde não respondem a crimes.

Contudo, a inclusão desse procedimento de checagem nos bancos de dados só precisa começar dentro de seis meses, contados a partir da ciência sobre a decisão. O mesmo prazo foi definido para a inclusão de uma "trava" no sistema de controle de venda de munições que impeça registros com informações inválidas. A auditoria revelou compras em nome de pessoas falecidas e até sem que as armas dos compradores fossem identificadas.

Apesar dos novos prazos, o TCU também abriu ao Exército a "possibilidade de este Tribunal, mediante justificativas circunstanciadas apresentadas na fase de monitoramento, autorizar a programação das medidas corretivas mediante planos de ação, com prazos adequados à complexidade de cada objetivo".

PF deve assumir fiscalização dos CACs em janeiro

As novas determinações do TCU não esclareceram como se dará o cumprimento das recomendações feitas ao Exército nas datas que vencem a partir de 2025. É que a partir de janeiro do próximo ano a atribuição de controle dos CACs deve ser assumida pela Polícia Federal, que ainda faz exigências de pessoal para poder executar a atividade.