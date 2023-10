Carro da polícia fura sinal vermelho e mata brasileiro em Londres

A vítima teve uma costela quebrada e o pulmão perfurado. O primo não foi atingido. Segundo Wandeson, a equipe de socorro permaneceu no local por 40 minutos e levou Depois, uma ambulância levou Cristopher a um hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Cristopher Guedes é do Gama, região que fica a 30 km de distância do centro de Brasília. Depois de atuar como pastor no Brasil, se mudou para Londres há um mês e dez dias junto com sua namorada e estava em busca de emprego na capital inglesa.

"Ele chegou no hospital ainda com vida. Foi encaminhado para a UTI, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele deveria ter sido levado para o hospital mais próximo, até porque uma das causas da morte foi a falta de oxigênio no cérebro devido a demora no atendimento. A família está consternada, abalada, sem acreditar no que aconteceu. Cristopher era um homem do bem, família, trabalhador. Não merecia isso".

Wandeson Alves, primo da vítima

Sem respostas

Na tarde de hoje (13), moradores e amigos da vítima se reuniram próximo ao local do acidente, em uma motociata, para cobrar justiça pela morte do brasiliense. Várias flores também foram deixadas no espaço, acompanhadas de uma bandeira do Brasil.

Segundo o primo da vítima, a família até o momento não teve nenhum suporte do governo e a polícia apenas teria ligado apenas para informar que, pelo fato de a colisão ter envolvido a força de segurança inglesa, outro órgão teria de conduzir as investigações. A reportagem entrou em contato com a Embaixada brasileira em Londres. em caso de retorno, o texto será atualizado.