Fazendeiro ameaça matar pescadores no MA: 'Vou atirar na cabeça dele'; veja

Nas imagens, gravadas pelo próprio fazendeiro, ele mantém pelo menos dois pescadores sob a mira de uma espingarda e ameaça matá-los. Ele afirma que o vídeo é para alertar aqueles que invadem suas terras. "É isso que eu faço com quem invade as minhas terras", diz. "Tá filmando aí? Me filma aqui. Esse aqui é um pescador que invade as minhas terras e a minha lagoa. Filma aí que eu quero dar um tiro na cabeça dele. Eu vou atirar, seu filho da put*", fala o fazendeiro.

A vítima implora para não morrer, diz que tem uma filha para criar e pede ajuda. "Pai, corre aqui, o homem vai atirar, pai, por favor. Não faz isso não, senhor. O pai vai vir para conversar com o senhor. Venha logo, pai, ele vai me matar. Eu tenho minha filha para criar, não faz isso, por favor".

Nesse momento, o pai do pescador, que estava com outros dois amigos um pouco mais afastados, aparece na gravação, e o fazendeiro volta a fazer ameaças de morte. "Vem ver seu filho morrer". A vítima implora novamente para que ele não atire. "Não faz isso", pede.

O fazendeiro então diz que vai "arrancar a cabeça" do pescador. "Se tu correr, eu atiro. Isso aqui é propriedade privada. Isso aqui tem dono. Se tu baixar as mãos, eu arranco a cabeça dele".

Após a ameaça, o fazendeiro deixou os pescadores irem embora.

Repúdios

O governo do Maranhão disse que acionou a Sedihpop (Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular) e a SSP (Secretaria de Segurança Pública) para tomar as providências referentes ao ocorrido com os pescadores.