Vídeo mostra momento em que turbina de avião explode no ar durante voo Rio-SP; veja

Um voo da companhia aérea Gol que ia do Rio para São Paulo na última segunda-feira, 9, teve que fazer um pouso de emergência após um dos motores apresentar um problema técnico e sofrer uma espécie de explosão no ar. A aterrissagem foi feita em segurança e nenhum passageiro ou tripulante se feriu.

O susto foi registrado por uma das passageiros do voo Gol 1023, a empresária Sabrina Charello, que postou o vídeo em sua conta no Instagram. Na gravação, é possível ouvir um estrondo e ver faíscas saindo do motor direito da aeronave.