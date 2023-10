Sumiço de metralhadoras: governo de SP teme 'consequências catastróficas'

O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, disse neste sábado que as polícias do estado trabalham para evitar que o sumiço de armas do Exército tenha "consequências catastróficas".

O que aconteceu

O Comando Militar do Sudeste informou que mantém cerca de 480 militares aquartelados para a investigação do sumiço de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de São Paulo em Barueri, na Grande São Paulo. "Os militares estão sendo ouvidos para que possamos identificar dados relevantes para a investigação", diz a nota.