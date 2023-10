Confederação de Paraquedismo investiga morte de empresário após salto em SP

A CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo) informou que vai investigar as causas da morte do empresário goiano Humberto Siqueira Nogueira. Ele morreu durante o pouso após saltar de paraquedas no CNP (Centro Nacional de Paraquedismo), em Boituva (SP), na última quarta-feira (11).

O que aconteceu:

Em comunicado, a confederação esclareceu que tem um Comitê de Instrução e Segurança para verificar todas as condições que causaram o acidente e evitar a repetição. "Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a integridade de todos os envolvidos em nossa atividade esportiva. Em breve, forneceremos mais informações sobre as descobertas e as medidas que serão tomadas", disse, em nota.