Clínica de reabilitação é fechada pela polícia por maus-tratos a pacientes

A Polícia Civil de Goiás, junto a outros órgãos, realizou uma operação após receber denúncias de tortura e maus-tratos de uma clínica contra seus pacientes.

O que aconteceu:

A polícia encerrou as atividades de uma clínica de reabilitação clandestina que torturava seus pacientes. Ao todo, setenta e cinco homens eram internos no espaço, e seis deles eram menores de idade. A maioria dos pacientes era formada por dependentes químicos, mas havia pessoas com problemas mentais.