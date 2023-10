Homem é morto com 30 facadas em Santo André por 'desavença' com agressor

A vítima estava recolhendo materiais recicláveis de uma lixeira no momento do ataque, segundo a SSP (Secretaria de Segurança de São Paulo). O caso aconteceu por volta das 21h30 de terça (17) no bairro Campestre, em Santo André.

O agressor tentou fugir, mas foi detido pela polícia na estação de trem Prefeito Saladino. Ele foi preso em flagrante.

Testemunhas informaram aos policiais que o agressor tinha "desavenças" com a vítima, um homem em situação de rua.

O caso foi registrado como homicídio no 6º DP de Santo André.