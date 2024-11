Assassinato de juiz, roubo ao BC: relembre crimes com participação do PCC

Ocorrido em Fortaleza, em agosto, foi um dos maiores assaltos já registrados no Brasil. Os números impressionam não só pela quantia roubada —R$ 164,8 milhões—, mas também pelo total de participantes do crime e do pós-assalto. O caso teve, ao todo, 133 pessoas denunciadas em 28 ações penais e virou filme em 2011.

Assaltantes orquestraram plano durante três meses. Para ter acesso ao cofre do Banco Central, a quadrilha decidiu alugar uma casa próxima à sede do prédio. De lá, eles cavaram um túnel de 80 metros que deu acesso ao cofre do banco. Para ter localização exata de onde estava o dinheiro, eles contaram com informações de um vigilante do prédio.

Cerca de R$ 50 milhões do total levado foram para os cofres do PCC, conforme a Polícia Federal. Segundo a corporação, parte do dinheiro financiou as rebeliões e os ataques comandados pelo PCC em São Paulo em 2006.

Embora o crime tenha ganhado notoriedade como "assalto ao Banco Central", a ação se tratou de um furto. Não houve contato, violência ou ameaça com nenhuma vítima.

2006: ataques em São Paulo