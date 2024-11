Estação Júlio Prestes da CPTM ficará fechada até dia 24 para reforma

A reforma vai restaurar as janelas históricas do prédio "para manter a luz natural e a transparência do espaço". Já os jardins externos serão revitalizados para criar áreas de convivência.

A Estação Júlio Prestes foi inaugurada em 1938 como sede da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana. O local era a principal conexão entre a cidade e o campo.