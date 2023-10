Jovem é presa por suspeita de roubar R$ 14 mil da própria bisavó em SP

Uma jovem de 19 anos foi presa por suspeita de roubar R$ 14,2 mil da própria bisavó em São Roque (SP).

O que aconteceu?

A mulher de 80 anos acionou a Polícia Militar após desconfiar do sumiço do dinheiro que guardava em casa, no bairro Jardim Cambara, na terça-feira (17).