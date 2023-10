Fogo na casa dos avós: o que acontece com crianças em situação de risco

A gente tem essa visão de criança como propriedade de mãe e pai, que é completamente equivocada. Quem tem que providenciar cuidados para criança é quem está no entorno dela: a escola, as pessoas que convivem no bairro, as pessoas que convivem no prédio. Não é só obrigação de mãe e pai. Esse dever está previsto em lei.

Iberê de Castro Dias

No que diz respeito ao poder público, todas as secretarias estaduais e municipais que tenham alguma relação ao desenvolvimento psicológico e emocional da criança fazem parte da rede de apoio. É o caso das pastas de educação, saúde, assistência social, habitação, esporte e cultura, entre outras.

Segundo Iberê Castro, essa preocupação com as crianças vai além de minimizar os riscos de ela se tornar um adolescente em conflito com a lei ou um criminoso adulto no futuro.

"Essa preocupação é legítima, mas a preocupação primeira é como é que a gente vai fazer a criança ser cidadã e ter seus direitos observados. [Não se tornar um criminoso adulto] tem que ser um efeito colateral positivo", finaliza ele.

Crianças não são retiradas da família

A criança só é retirada do ambiente familiar em situações extremas, em que seja evidenciado de que ela está em situação de risco. Nestes casos, a criança poderia ser acolhida por um tempo, enquanto medidas são aplicadas a família para que ela possa ser recebida de volta no menor tempo possível.