'Pensaram que estavam seguros': eles morreram cumprindo ordem de evacuação

Todas essas pessoas pensaram que finalmente estavam seguras e que nada aconteceria na área. [?] Você pode seguir as ordens para não ficar exposto ao perigo, mas o perigo ainda o alcançará onde quer que você esteja.

Raji em entrevista à CNN

Conflito entre Israel e Hamas

A guerra entre Israel e Hamas já dura 11 dias. As Forças de Defesa de Israel afirmam ter realizado bombardeios contra 200 alvos do Hamas e da Jihad na Faixa de Gaza durante a madrugada desta terça-feira (17). Os alvos bombardeados pelos aviões militares de Israel incluem uma sede onde vários membros do Hamas foram mortos e um banco usado pelo grupo extremista, de acordo com a FDI.

Israel pede ajuda militar aos EUA. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu aos Estados Unidos US$ 10 bilhões em ajuda militar. O pacote emergencial está em elaboração pelo Congresso americano em coordenação da Casa Branca.

Números da Palestina. Segundo o governo palestino, a guerra deixou 2.800 mortos e mais de 9.700 feridos em Gaza até o momento. Já na Cisjordânia, território não controlado pelo Hamas, foram 54 mortos e mais de 1.250 feridos, diz a Autoridade Palestina.

Números de Israel. Já em Israel, segundo o governo, foram mais de 1.400 mortos, a maioria nos atentados de 7 de outubro. O país afirma, ainda, que pelo menos 199 pessoas são reféns do Hamas em Gaza.