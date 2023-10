Criança que ateou fogo em apartamento foi proibida de usar celular por avós

A menina de 11 anos que ateou fogo no apartamento dos avós em Patos de Minas, no último sábado (14), trancou os avós dentro do imóvel e saiu para andar de patins, após ser proibida de usar o celular. As informações foram repassadas pela Polícia Militar de Minas Gerais.

O que aconteceu:

O avô disse em depoimento que estava no quarto deitado com a esposa quando a neta pediu para usar o celular. Entretanto, ele negou e a criança avisou que desceria para andar de patins no pátio.