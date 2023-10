Justiça proíbe filha que matou pai com 32 facadas de receber herança em SC

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou uma adolescente "indigna" de receber a herança do pai, morto com 32 facadas em 2021. A filha e uma amiga dela foram sentenciadas pela prática do ato infracional.

O que aconteceu:

A ação foi ingressada pelos avós da garota, pai e mãe da vítima. Eles alegam que a adolescente praticou ato infracional equivalente ao homicídio doloso — quando há intenção de matar.