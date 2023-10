Agressor de irmã de Zanin diz ter se protegido ao ser atacado por cães

Ele alegou que agrediu porque o meu cachorro latiu. Ele agrediu a mim e aos meus cachorros e depois saiu como se nada tivesse acontecido.

Caroline Zanin, advogada

O UOL teve acesso ao laudo médico de Caroline Zanin, que apontou "escoriações na região lateral da perna direita". As lesões corporais foram consideradas "leves".

Um dos animais apresentou lesão na unha e na pata e teve sangramento no local, segundo exame. O documento não apontou luxação nos ossos da cadela.

Caroline Zanin deixa o 23ª Distrito Policial (Perdizes) acompanhada pelo advogado Carlos Eduardo Nogueira Dourado Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

O que se sabe sobre o caso

Caroline Zanin, 43, reconheceu o agressor por meio de uma fotografia do registro de identidade na delegacia. A advogada disse que pretende se mudar do imóvel onde mora, já que o agressor é seu vizinho. "Não tenho mais coragem de sair na rua com os meus cachorros. Quero me mudar, não me sinto segura", disse, em entrevista ao UOL.