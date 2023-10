Luiza, que estava no Canadá, voltou ao Brasil e virou nome de praça

Minhas amigas mandaram mensagem perguntando o que estava acontecendo no Twitter e achei que tinha hackeado a minha conta. Liguei para o meu pai e ele me explicou o que tinha acontecido.

"A ficha demorou bastante a cair", lembra ela.

O impacto do meme

Luiza precisou interromper o intercâmbio e antecipar a volta da viagem em mais ou menos um mês, porque as proporções da fama momentânea foram escalando muito rápido.

"Alguns veículos de comunicação queriam ir até o Canadá me procurar, e isso quebrava alguns pontos do contrato de intercâmbio porque eu fiquei na casa de uma família local. E, com isso, a 'host family' seria meio que exposta", explica Luiza.

Assim que retornou, no final daquele janeiro, a jovem protagonizou uma segunda propaganda do comercial. Apesar do vídeo citar que aquele era o "apartamento da Luiza", ela não ganhou uma unidade no empreendimento.